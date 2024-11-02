وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الكويتي الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 06:05 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت 2 نوفمبر، اتصالًا هاتفيًا، مع عبد الله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، لبحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وثمن الوزير عبد العاطي، خلال الاتصال، تنامي وتيرة تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين، بما يمثل مرتكزًا قويًا لاستمرار التنسيق والتشاور حيال سبل دفع مختلف مجالات التعاون الثنائي، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما تبادل الوزير عبد العاطي الرؤى مع نظيره الكويتي حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مستعرضًا الجهود المصرية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية.

كما استعرض أيضًا وزير الخارجية جهود مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، مؤكدًا ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر المتصاعد في المنطقة.