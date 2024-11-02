مصدر أمني: اتصالات مصرية مكثفة لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 05:46 مساءً - ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا مصدر أمني مسئول، اليوم السبت، أن هناك اتصالات مصرية مكثفة لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأفادت «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن مصدر مصري مطلع، بأن لقاء «فتح، وحماس» في القاهرة سعى لتحقيق الوحدة الفلسطينية وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.

وتابع: «هناك دعم دولي للجهود المصرية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل لوقف إطلاق نار بغزة وإعادة الهدوء رغم عدم رغبة أحد الطرفين التجاوب مع تلك الجهود».

وِأشار المصدر الأمني إلى أن لجنة الإسناد المجتمعي تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتتحمل اللجنة إدارة قطاع غزة.