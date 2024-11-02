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إطلاق خدمات نقل ذكى جديدة لخدمة رواد المنتدى الحضرى العالمى - أخبار كلمتك

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إطلاق خدمات نقل ذكى جديدة لخدمة رواد المنتدى الحضرى العالمى - أخبار كلمتك

إطلاق خدمات نقل ذكى جديدة لخدمة رواد المنتدى الحضرى العالمى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 05:25 مساءً - أطلقت وزارة النقل بالتعاون مع جهاز النقل البرى، تطبيق إلكتروني للترويج والتيسير للمنتدى الحضرى العالمى الذى تنظمه مصر خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

 

وقامت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإتاحة تطبيق إلكتروني من خلال رابط تحميل QR لخدمة رواد المنتدى الحضري العالمي خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر 2024 لمعرفة مواعيد –وأماكن الأتوبيسات الخاصة بنقل رواد المنتدي بحيث اشتمل التطبيق على (مواعيد الاتوبيسات – خريطة للمسارات الأتوبيسات - إمكانية تخطيط رحلات من موقع جوجل لاستخدام وسائل النقل العام الأخرى بالقاهرة مثل المترو والقطار الكهربائي وحافلات النقل العام.

ويتم تحميل التطبيق من هنا 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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