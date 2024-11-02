تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

معلومات الوزراء تعلن تفاصيل الإنفاق على منظومة التدريب المهني (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
معلومات الوزراء تعلن تفاصيل الإنفاق على منظومة التدريب المهني (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء تعلن تفاصيل الإنفاق على منظومة التدريب المهني (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 05:25 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (+255 مليون جنيه أنفقها صندوق تمويل التدريب والتأهيل على “منظومة التدريب المهني” منذ تأسيسه عام 2003).

قيمة تمويل منظومة التدريب المهنى

وأعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل أن إجمالي ما أنفقه "الصندوق"، منذ تأسيسه عام 2003، وحتى سبتمبر 2024، بلغ 255 مليونًا و400 ألف جنيه، وذلك على منظومة وبرامج "التدريب والتأهيل".

وأضاف أنه أنفق 21 مليونًا و500 ألف جنيه خلال الأشهر الماضية "يوليو وأغسطس وسبتمبر" من عام 2024، مؤكدا استمراره في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمُشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب للمهن التي يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق