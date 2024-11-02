خبير تربوي يوضح أسباب انتشار السلوكيات السيئة بين طلاب المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 03:23 مساءً - انتشرت العديد من الظواهر السلبية بين طلاب المدارس، خلال الفترة الماضية منذ بداية العام الدراسي 2024/2025، والتي تضمنت العنف الزائد بين الطلاب، انتشار السباب والشتائم بين الطلاب حتى أمام المعلمين، والغش وكذلك التدخين والسجائر الإلكترونية، وحمل أسلحة بيضاء، وغيرها من الظواهر.

وقال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن أسباب انتشار هذه الظواهر السلبية ترجع إلى عدة أسباب، تستعرضها كلمتك في السطور التالية.

- الإهمال الشديد في تربية الابناء في الأسرة.

- النماذج السلبية التى يقدمها الوالدان أمام الابناء في الأسرة من عنف وسب وتدخين مما يدفع الابن إلى تقليدهما.

- تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة «تيك توك» والذي يقدم محتويات خطيرة من الناحية الأخلاقية بلا أي رقابة تدفع التلميذ إلى تقليدها.

- استخفاف التلميذ بقيمة التعليم واعتقاده أنه ليس الوسيلة المناسبة للحصول على المال، بل أن هناك وسائل أخرى للحصول على أموال بلا تعب، ولا تتطلب منه جهد ذهني أو قدرات خاصة مثل «تيك توك».

- غياب التربية الدينية للتلاميذ في المدارس، وسطحية الموضوعات التي تتناولها.

- كثرة المناهج وتضخمها وصعوبتها تجعل الطالب يتهرب منها من خلال اصطناع المشكلات وتضييع وقته فيها.

- تقليص الأنشطة المدرسية التى تحرر الطالب من طاقاته المكبوته، مما يضطره إلى تحريرها من خلال الشجار مع زملائه.

- التهاون الشديد في تطبيق لائحة الإنضباط المدرسي وخاصة في المخالفات المتوسطة وشديدة الخطورة ومداراة المدرسة عليها مما يدفع التلميد وغيره من التلاميذ إلى تكرار الظواهر السلبية «من أمن العقاب أساء الأدب».

- تشجيع بعض الوالدين للابن على استخدام العنف في الحصول على حقوقه، بل والدفاع عنه أمام ادارة المدرسة.

- ميل بعض التلاميذ إلى اكتساب مكانة بين زملائه من خلال إظهاره بعض السلوكيات التى تخترق النظام وخاصة أمام الكبار ممثلى السلطة من المعلمين.

- ندرة اتخاذ قرار برسوب أي طالب في صفوف النقل المختلفة حتى لو دخل ملاحق أو كان مستواه ضعيفا مما يشجع الطالب على التجاوز لوعيه انه سينجح في كل الأحوال.