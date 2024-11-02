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خريطة سقوط الأمطار الرعدية في المحافظات الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

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خريطة سقوط الأمطار الرعدية في المحافظات الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

خريطة سقوط الأمطار الرعدية في المحافظات الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار الأسبوع الجاري، حيث تسقط الأمطار الغزيرة  الرعدية مصحوبة بحبات البرد على  مناطق من مطروح تكون خفيفة إلى متوسطة رعدية على على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري في هذه المحافظات " الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية دمياط وبورسعيد، الشرقية،شمال سيناء".

خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع الحالي 

كما تسقط الأمطار الخفيفة على مدينتين حلايب وشلاتين  ومناطق من "المنوفية، الاسماعيلية، السويس".

 

أماكن سقوط الأمطار يوم الأحد

وتسقط الأمطار الغزيرة  الرعدية يوم الأحد على مناطق من مطروح تكون متوسطة وغزيرة رعدية على على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وتسقط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة  على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بدءًا من يوم الاثنين وحتى الخميس المقبل.

حالة الطقس اليوم

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارًا على جنوب البلاد، مائلًا للبرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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