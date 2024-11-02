التعليم العالي في أسبوع، أبرزها إضافة فصل دراسي شتوي في حالة الضرورة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 01:12 مساءً - أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 26 أكتوبر حتى 31 أكتوبر، وجاء ذلك على النحو الآتي:

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات



عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد الوزير ضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يُمكن تحويلها إلى ابتكارات ومُنتجات قابلة للتطبيق، ويكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وكذلك ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، كما ووجه الوزير بتكثيف تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب، وتعزيز الانتماء لديهم، وتكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمُحاربة المفاهيم والأفكار التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.



قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بافتتاح عدد من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة الإسكندرية، وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجانب مستشفيات وزارة الصحة، فضلًا عن دورها التعليمي والتدريبي في إعداد أطباء ذوي كفاءة عالية، مشيدًا بما شهدته هذه المستشفيات من تطور غير مسبوق، بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن المستشفيات الجامعية تحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية متميزة.



عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الصناعة، وفي كلمته أشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن التكامل بين البحث العلمي والابتكار الصناعي هو المدخل لتنمية الاقتصاد المصري، حيث استعرض الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تم خلالها تحديد ودراسة الأنشطة الاقتصادية الواعدة في كل إقليم من أقاليم مصر السبعة ووضع خطة عمل للوزارة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة والعمران والصحة والاتصالات بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى نتائج مبادرة تحالف وتنمية التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومن أهمها خلق التحالفات الأكاديمية في الأقاليم السبعة للتكامل مع احتياجات الإقليم للوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

الاحتفال بإطلاق مبادرة تمكين



شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاحتفال بإطلاق مبادرة "تمكين"، التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية، للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم، وأوضح الوزير أن المبادرة سوف تنطلق في أقاليم مصر السبعة، وفقًا للتقسيم الجغرافي الذي وضعته مبادرة "تحالف وتنمية" في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ونوّه الوزير إلى أهمية تكثيف العمل لتقديم الخدمات المتكاملة لهؤلاء الطلاب، وتنظيم الفعاليات والملتقيات القمية المختلفة بإشراف قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، وأن تشمل الطلاب بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية.



ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع التنسيقي لتنظيم المُنتدى الدولي لمكتبة الإسكندرية للتسامح والتعايش والسلام، وثمًن الوزير الدور التنويري لمكتبة الإسكندرية والذي جعل منها مركزًا لإنتاج ونشر المعرفة على الصعيدين المحلي والإقليمي، مشيرًا إلى ما تزخر به المكتبة من مراكز بحثية متنوعة تغطي بإنتاجها البحثي ومشروعاتها العلمية والثقافية كافة جوانب المعرفة، فضلًا عن دورها كأحد روافد تلاقي وتفاعل الشعوب والحضارات والثقافات من مختلف دول العالم.



استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر، والوفد المرافق له من هيئة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) والجمعية اليابانية لتعزيز العلوم؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل التعاون لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال دعم إنشاء الجامعات التكنولوجية، وتعزيز برامج التدريب المهني، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية في البلدين، كما تم بحث آخر المستجدات بشأن مشروع تنمية الموارد البشرية للبعثات، وسبل تفعيل جهود اللجنة المشتركة بين الجانبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ذلك، تم تناول دعم المشروعات البحثية المشتركة بين الطرفين، بما يساهم في تعزيز المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

بحث سبل دعم التعاون بين مصر وكازاخستان في التعليم العالي والبحث العلمي



استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير خيرت لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة؛ لبحث دعم آليات التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وبحث الجانبان التعاون المُشترك في مجالات (التكنولوجيا الحيوية، والنانو تكنولوجي، والتاريخ، والآثار، والطاقة)، فضلًا عن التباحث حول تحديات قضايا تغير المُناخ وسُبل التكيف معها، وإمكانية التعاون في علوم الفضاء وتبادل الخبرات في هذا المجال الهام بالاشتراك مع وكالة الفضاء المصرية والهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء والمؤسسات الكازاخستانية المُناظرة.



استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ورئيس مجلس إدارة الشبكة العربية الأوروبية لتدريب القيادات الجامعية أرلين ARELEN، وخلال الاجتماع أكد الوزير أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الجامعات العربية والأوروبية في ظل ما يشهده العالم من تغيُرات وتحديات تتطلب فتح المزيد من قنوات التواصل ونقاط التلاقي مع الشركاء من مختلف دول العالم لتحقيق متطلبات التنمية، وأوضح الدكتور أيمن عاشور ما تم استحداثه من مسارات تعليمية تنوعت بين جامعات حكومية، وأهلية، وخاصة، وتكنولوجية، فضلًا عن استضافة فروع الجامعات الدولية المرموقة، وهو ما يفتح آفاق جديدة تُواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتُقدم جيلا من الشباب المؤهل وفق أحدث الأساليب والنظم والمعايير العالمية.



استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي الدكتور بول مارشال نائب الرئيس الأكاديمي لجامعة "إيست لندن"، وخلال اللقاء أكد الدكتور أيمن عاشور أن الإستراتيجية الوطنية للتعلم العالي والبحث العلمي تُعزز مبدأ المرجعية الدولية كأحد أبرز المبادئ التي تُركز على تحقيق أعلى مستويات التنافسية في جودة التعليم من خلال استضافة أفرع الجامعات الأوروبية في مصر (EUE) في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ومن بينها استضافة فرع جامعة "إيست لندن"، وأشار الوزير إلى أن مصر نجحت في بناء سُمعة عالمية في مجال الاستثمار فى التعليم العالي أدت إلى تزايد الطلبات المُقدمة من العديد من الجامعات العالمية من مُختلف دول العالم للتعاون والشراكة، وهو ما يعكس الثقة العالمية الكبيرة في الدولة المصرية.



ألقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي محاضرة في كلية القادة والأركان بعنوان "الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والخطط التنفيذية، وأكد د. أيمن عاشور حرص الوزارة على تحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي على المستويين الوطني والدولي، وأوضح أن إستراتيجية الوزارة تركز على إنشاء تخصصات دولية جديدة، وتعزيز البرامج المشتركة، واعتماد نظام تسجيل دولي جديد، مما يسهم في رفع تصنيف الجامعات المصرية عالميًا، وجذب المزيد من الطلاب الوافدين، كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع دول ذات تجارب متميزة، مثل: الولايات المتحدة، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، وفرنسا، الصين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وبخاصة في مجالات العلوم التكنولوجية، وكذلك في المجالات العلمية والتقنية التي تحتاجها مصر.

اجتماع مجلس الجامعات الخاصة



ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، وخلال الاجتماع وافق المجلس على إنشاء جامعة خاصة بمُسمي "جامعة كيميت"، وتضم التخصصات التالية؛ (الهندسة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية)، وتضم برامج إدارة الأعمال، والفنون، والآداب، وعلم النفس، والصيدلة والتصنيع الدوائي، وطب الفم والأسنان، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، على ألا تبدأ الجامعة فى ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة، كما وافق المجلس على إضافة فصل دراسي شتوي فى حالة الضرورة لتخرج الطلاب.



استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة أليسون جونز الرئيس التنفيذي لمؤسسة Advance HE، وتناول الاجتماع بحث أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين، ودعم الجهود المبذولة في مجال تدويل التعليم، مُستعرضًا الأولويات الرئيسية لقطاع التعليم العالي في مصر، بِما في ذلك تعزيز التميز الأكاديمي، وتوفير بيئات تعليمية شاملة، وتوسيع الشراكات الدولية لدعم القدرات المؤسسية، كما تناول الاجتماع عرض الرؤى والأفكار التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي، ودعم جهود الجامعات المصرية على المُشاركة في التعليم العابر للحدود وزيادة التعاون في المجالات البحثية التي يكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، وبحث أُطر بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في تنفيذ الخُطة الإستراتيجية للتعليم العالي.



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