شروط وضوابط الخروج على المعاش المبكر 2024 (إنفوجرافيك) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - يسعى العديد من الموظفين للتقديم على المعاش المبكر 2024، والحصول على معاش تأميني قبل وصول سن المعاش القانوني 60 عامًا، وذلك قبل تطبيق سن المعاش المبكر بداية من يناير عام 2025، حيث من المقرر أن يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد 5 سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.

شروط وضوابط الخروج على المعاش المبكر 2024 (إنفوجراف)

وناقش قانون التأمينات والمعاشات شروط خروج الموظفين على المعاش المبكر 2024 قبل وصول الموظف سن الـ 60، ووفقًا لنص المادة رقم 21 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148، فيجب أن يتوافر للراغب في الخروج على المعاش المبكر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تُعطي الحق في الحصول على معاش بقيمة لا تقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش، وفيما يلي نرصد شروط الخروج على المعاش المبكر 2024:

- لا يقل المعاش عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.

- لا يقـل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

- تكون مدة الاشتراك 20 سنة فعلية لنهاية 2024.

- تزداد إلى 25 سنة اعتبارا من أول يناير 2025.

- سداد جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشتراك.

- يمكن التقدم بطلب صرف إذا توافرت هذه الشروط.