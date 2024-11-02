التعليم تكشف الهدف من الامتحانات الشهرية لصفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - الامتحانات الشهرية لصفوف النقل.. أرسلت المديريات التعليمية خطابًا لإدارات التربية والتعليم بالمراكز والمدن، بشأن طريقة تصحيح الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث: الابتدائية، والإعدادية، والثانوية العامة.

تصحيح الاختبارات الشهرية

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه على المدارس تصحيح الامتحانات الشهرية المنعقدة لطلاب صفوف النقل، التي أداها الطلاب خلال الأسبوع الماضي، مشددة على ضرورة تعريف نتائج الامتحانات الشهرية للطلاب.

الهدف من الامتحانات الشهرية

وأشارت المديريات إلى أن الهدف من الامتحانات الشهرية، قياس نواتج التعليم الحقيقة المرتبطة بالمناهج الدراسية التي تم تدرسيها خلال فترة دراسية بعينها، موضحة أنه يتم تصحيح الاختبارات الشهرية من خلال المعلمين.

امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل

وبدأت المدارس التعليمية في عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل وهي أول اختبارات شهرية تعقد للطلاب، من الأسبوع الدراسي الماضي من يوم الأحد واستمرت الامتحانات في معظم المدارس «الإعدادية والابتدائية» حتى يوم الخميس الماضي 31 أكتوبر.

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2024

- مراعاة الإجازات الرسمية في جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024.

- تولي موجه أول كل مادة إعداد امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصفوف التعليمية.

- عقد امتحانات شهر أكتوبر في الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

- تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي داخل الفصل عن طريق معلم المادة.

- تعقد الامتحانات الشهرية للطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت، إلكترونيًا.

- وفي حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحانات الشهرية ورقيًا.

- يتم عقد الامتحانات الشهرية ورقيًا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي غير المستلمين لأجهزة التابلت.

- تُعقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 ورقيًا لطلاب الصف الأول الثانوي العام لمدارس «الرسمي - الرسمي لغات - الخاص - الخدمات».

- تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات والتواجيه العامة ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على الامتحانات الشهرية.