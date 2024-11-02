خالد عبد الغفار يعلن وصول عدد خدمات «بداية» لـ 86.2 مليون خدمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» منذ انطلاقها لـ86 مليونا و268 ألفًا و616 خدمة.

استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 32 ألفا و954 مستفيدة

وخلال الأيام الأربع الماضية، قدمت المبادرة 7 ملايين و930 ألفا و172 خدمة، حيث استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 32 ألفا و954 مستفيدة، وذلك عبر 161 خدمة ونشاط، كما تم توزيع 10.5 طن لحوم، وصلت لـ 10 آلاف و250 أسرة، علاوة على 52 قافلة تنموية شاملة، استفاد منها 33 ألفًا و973 مواطنا، و87 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية لجميع الفئات، بعدد مشاركين بلغ 1.740 مشاركًا.

وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأربعة أيام الماضية، تقديم 687 ألف و997 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، وفتح 52 فصل محو أمية استفاد منها 342 مواطنا، وتنفيذ قوافل امتحانات لإصدار شهادات محو الأمية، استفاد منها 45 مواطنا في المحافظات المختلفة، وتم تنفيذ حملات توعية ورفع الوعي بأهمية الالف يوم الاولي في حياة الطفل من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 249 ألفا و226 مواطنا.

وقدمت المبادرة مساعدات اجتماعية (تعليم، ومنح، وزواج، وتعويضات) لـ 9 آلاف و667 مواطنا، ووزعت سلات غذائية ووجبات ساخنة على 4 آلاف و270 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب توزيع 6 آلاف و228 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، كما قدمت الخدمات التأهيلية من خلال مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لعدد 3 آلاف و601 مواطن، بالإضافة إلى توزيع بطاقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لـ 40 ألفًا و949 مستفيدا، كما استفاد من مشروع تدريب المرأة الريفية 10 آلاف و199 سيدة.

ونفذت «بداية» حملات طرق الأبواب للتوعية عن مخاطر الإدمان والتعاطي لـ5 ألفًا و132 شابا وشابة، علاوة على علاوة على تقديم خدمات صحية لـ 6 ملايين و480 ألفًا و43 خدمة صحية، متضمنة الخدمات العلاجية، والوقائية وتنظيم الأسرة، والزيارات المنزلية، وزيارات متابعة الحمل، ونمو الطفل التي ساهم في تقديمها 48 قافلة طبية.

كما تضمنت فعاليات المبادرة تنظيم 558 فعالية ثقافية متنوعة، ما بين ندوات ومحاضرات وورش وعروض مسرحية استفاد منها قرابة 75 ألفًا و556 مواطنا، بالإضافة إلى تمويل 818 مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر للشباب والأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب تنفيذ ندوات عن الشمول المالي من خلال الرائدات، استفاد منها 2.151 مستفيد، وتقديم 4 ندوة لتمكين الشباب والفتيات من اكتساب المهارات الرقمية والأساسية اللازمة للنجاح في سوق العمل الرقمي المتغير لـ281 مواطنا إلى جانب تقديم 103 آلاف و340 خدمة بيطرية، متمثلة في خدمات التجريع والرش وحملات التحصين، ورعاية تناسلية، وعلاج دواجن، وصحة عامة، وندوات إرشادية.



ونفذت مبادرة «بداية» أنشطة تدريبية ضمن البرنامج القومي «مودة» للمقبلين على الزواج استفاد منها 2.381 متدربا، إلى جانب تكثيف تقديم خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية وتقديم الخدمات في فترات عمل مسائية، ومن خلال الوحدات المتنقلة بلغت هذه الخدمات 4 آلاف و672 خدمة في مختلف المحافظات، إضافة إلى تنظيم 19 فعالية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية، علاوة على توعية العمال عن الحقوق والواجبات في ظل قانون العمل المصري، وكذلك التمكين الاقتصادي المرأة، وعلاقات ومنازعات العمل الجماعية، وجرائم الإتجار بالبشر بمشاركة 656 من العاملين بالمنشآت المختلفة في القطاع العام، وتقديم ندوات ودورات تدريبية مهنية مختلفة، ولغة انجليزية لـ 282 متدربا في مختلف المحافظات.

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