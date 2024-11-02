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بسبب المنخفضات الجوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

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بسبب المنخفضات الجوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

بسبب المنخفضات الجوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 12:22 مساءً - حالة الطقس الآن.. حذرت هيئة الأرصاد من حالة الطقس الآن في مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، محذرة المواطنين من انقلاب حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.

حالة الطقس الآن

وأشارت الأقمار الصناعية، إلى سقوط أمطار غزيرة وتكون رعدية مصاحبة بحبات البرد أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.

الطقس الآن

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في آخر تحديث لها بشأن حالة الطقس، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد الغربية والشرقية دمياط شمال سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية، وفقًا لـ حالة الطقس الآن، إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من والمنوفية والإسماعيلية والسويس وحلايب وشلاتين.

سقوط أمطار

حالة الطقس

وأرجعت الأرصاد سبب عدم استقرار حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة، إلى تأثر البلاد بوجود منخفض جوي عميق في طبقات الجو العليا، مع وجود منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، يعملان على حدوث انقلاب في الاحوال الجوية، مع تساقط أمطار متفاوتة الشدة في معظم محافظات شمال البلاد، وانخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة.

سقوط أمطار

الطقس اليوم

ويسود اليوم السبت 2 نوفمبر، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وفقًا لتوقعات الأرصاد.

درجات الحرارة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

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أهم الأخبار

درجات الحرارة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 25 18
العاصمة الإدارية 26 16
6 أكتوبر 25 15
بنها 25 17
دمنهور 24 17
وادي النطرون 25 16
كفر الشيخ 24 18
المنصورة 25 17
الزقازيق 25 17
شبين الكوم 24 16
طنطا 24 16
دمياط 25 19
بورسعيد 25 19
الإسماعيلية 27 15
السويس 26 16
العريش 25 17
رفح 25 16
رأس سدر 25 17
نخل 24 08
كاترين 19 07
الطور 26 17
طابا 26 18
شرم الشيخ 29 21
الإسكندرية 25 20
العلمين 24 19
مطروح 22 19
السلوم 21 18
سيوة 24 14
رأس غارب 30 21
الغردقة 29 20
سفاجا 29 20
مرسى علم 30 22
شلاتين 30 21
حلايب 28 22
أبو رماد 29 19
رأس حدربة 27 22
الفيوم 26 15
بني سويف 25 14
المنيا 26 14
أسيوط 26 13
سوهاج 27 15
قنا 29 16
الأقصر 29 17
أسوان 29 17
الوادي الجديد 28 11
أبو سمبل 29 16
سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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