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تفاصيل خطة التربية والتعليم لرفع مستوى الطلاب ضعاف القراءة والكتابة - أخبار كلمتك

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تفاصيل خطة التربية والتعليم لرفع مستوى الطلاب ضعاف القراءة والكتابة - أخبار كلمتك

تفاصيل خطة التربية والتعليم لرفع مستوى الطلاب ضعاف القراءة والكتابة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 12:22 مساءً - متابعة ضعاف القراءة والكتابة.. وجهت مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات، خطابًا للإدارات التعليمية، ينص على ضرورة متابعة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة خاصة في المرحلة الابتدائية.

خطة علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة

وأكدت المديريات التعليمية على عمل خطة علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة لرفع مستواهم العلمي والتحصيل الدراسي، ليحصلون مستوى أقرانهم في الكتابة والقراءة والحساب.

متابعة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة

ضعف القراءة والكتابة يؤثر بشكل سلبي على نسبة تحصيل الطلاب

وأوضحت المديريات، أن ضعف القراءة والكتابة يؤثر بشكل سلبي على نسبة التحصيل عند الطلاب، مشددة على ضرورة متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية، ومتابعة مستوى الطلاب ومدى قدرتهم على التحصيل الدراسي.

انتهاء امتحانات شهر أكتوبر 2024

والجدير بالذكر، أن طلاب صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي»، قد انتهوا من أداء امتحانات شهر أكتوبر 2024 الأسبوع الماضي، وتهدف الامتحانات الشهرية إلى معرفة مدى استيعاب الطلاب للمقررات الدراسية التي تم تدريسها خلال مدى زمنية معينة.

متابعة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة

انطلاق الدراسة بالعام الجديد 2024

وبدأت الدراسة بالعام الدراسي الحالي 2024-2025 لطلاب كافة المدارس من يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الماضي، حيث تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الحالي حتى منتصف شهر يناير المقبل 2025.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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