مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بحضور مدير صندوق النقد ومحافظ البنك المركزي غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - يعقد غدًا، مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار التعاون الاقتصادي الدولي، وسيتم خلاله مناقشة تطورات الوضع الاقتصادي الراهن.

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