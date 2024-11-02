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وزير الإسكان يصدر 31 قرارا بإزالة التعديات الواقعة على 323 فدانا بمدينة بني مزار الجديدة - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يصدر 31 قرارا بإزالة التعديات الواقعة على 323 فدانا بمدينة بني مزار الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يصدر 31 قرارا بإزالة التعديات الواقعة على 323 فدانا بمدينة بني مزار الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 11:47 صباحاً - أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 31 قراراً لإزالة التعديات الواقعة على قطع أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة إجمالية 323.67 فدان داخل كردون مدينة بني مزار الجديدة.

وأكد وزير الإسكان مواصلة جهود إزالة التعديات ومخالفات البناء ومنع الظواهر العشوائية، لاستيداء حق الدولة، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات المتمثلة في أعمال زراعة "غير منتظمة"، وبناء غرف بالبلوك واستراحات، ومنزل من الطوب البلوك، وأعمال تحجير مواد محجرية "طفلة" بغرض الزراعة، وذلك بدون سند قانوني، وغير متقدم عنها طلبات تقنين أوضاع.

كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز المدينة المختص، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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