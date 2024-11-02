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أكاذيب تشوه دورنا.. كيف ردت مصر على شائعة السفينة «كاثرين»؟ - أخبار كلمتك

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أكاذيب تشوه دورنا.. كيف ردت مصر على شائعة السفينة «كاثرين»؟ - أخبار كلمتك

أكاذيب تشوه دورنا.. كيف ردت مصر على شائعة السفينة «كاثرين»؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 11:47 صباحاً - أنكر مصدر مصري رفيع المستوي أول أمس الخميس عن ما تردد خلال الساعات الماضية، أنه لا صحة لما تردد عن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل.

وأكد المصدر، أن تلك الأكاذيب تروجها العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني.

نفى المتحدث العسكري، من جانب آخر بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات التي وصفها بالمشبوهة من مساعدة مصر لإسرائيل في عملياتها العسكرية.

ونشرت مواقع وحسابات تابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، شائعات مفادها استقبال السلطات المصرية للسفينة الألمانية زاعمة أنها محملة بمواد متفجرة موجهة لإسرائيل، وتم تفريغ حمولتها إلى سفينة أخرى تسمى ترانسباي.

مصطفى بكري: بيان المتحدث العسكري ودحض أكذوبة السفينة الألمانية أبلغ رد رسمي على الشائعة البغيضة

بعد قليل.. بيان هام لـ المتحدث العسكري للقوات المسلحة

تحت شعار «ويتواصل البناء».. المتحدث العسكري ينشر البرومو التشويقي الأول لاحتفالات تحرير سيناء (فيديو)

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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