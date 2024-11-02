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ضمن مبادرة بداية جديدة، الطيران المدني تختتم فعاليات برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل - أخبار كلمتك

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ضمن مبادرة بداية جديدة، الطيران المدني تختتم فعاليات برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل - أخبار كلمتك

ضمن مبادرة بداية جديدة، الطيران المدني تختتم فعاليات برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - اختتمت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران فعاليات برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل، حيث استمرت فعاليات البرنامج على مدار الأربعة أيام الأخيرة من شهر أكتوبر الماضى، وذلك في ضوء مشاركة وزارة الطيران المدني من خلال هيئاتها وشركاتها التابعة ضمن برنامج المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان.

المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان

وتناول البرنامج  العديد من الموضوعات الحيوية التي تلبي احتياجات الشباب وتساهم في تنمية ورفع مهاراتهم من خلال تقديم أربع ورش عمل تدريبية.

 واختتمت داليا رشدي المحاضر بالأكاديمية البرنامج بتقديم محاضرة حول المهارات الخاصة بالمقابلة الشخصية وكيفية الإستعداد لها وأهمية لغة الجسد وفن الإتيكيت والبروتوكول أثناء المقابلة الشخصية بالإضافة إلى فن الرد على الأسئلة الشائعة فى المقابلات الشخصية.

 

برنامج سفراء المبادرة

وفي نهاية البرنامج أشاد الشباب المتدربين بالموضوعات المقدمة حيث وجدت فعاليات البرنامج تفاعل وحماس كبير من جانب المشاركين، حيث تم التعرف على انطباعاتهم حول مناسبة المحاضرات المقدمة لاحتياجاتهم الفعلية،  كما أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة فى المبادرة؛ وقد شهدت ختام الفعاليات توزيع شهادات حضور البرنامج على الشباب المشاركين. كما تم إجراء استطلاع للرأي وتقييم البرنامج، الذي وجد إشادة كبيرة من الجميع لما وجدوه من محتوى متميز وجودة المادة المقدمة.

 

فعاليات المبادرة تتضمن بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال الوزارات والجهات المختلفة، المشاركة في تقديم برامج لرفع المهارات والجدارات المطلوبة للتوظيف والتأهيل لسوق العمل "خدمة التوظيف للشباب Youth Employment Service"، وكذلك المشاركة في برنامج سفراء المبادرة والذي يساهم في إعلاء قيم المشاركة الشبابية وإبراز الدور الحيوي والهام لهم في بناء المجتمع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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