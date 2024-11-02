ضمن مبادرة بداية جديدة، الطيران المدني تختتم فعاليات برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - اختتمت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران فعاليات برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل، حيث استمرت فعاليات البرنامج على مدار الأربعة أيام الأخيرة من شهر أكتوبر الماضى، وذلك في ضوء مشاركة وزارة الطيران المدني من خلال هيئاتها وشركاتها التابعة ضمن برنامج المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان.

المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان

وتناول البرنامج العديد من الموضوعات الحيوية التي تلبي احتياجات الشباب وتساهم في تنمية ورفع مهاراتهم من خلال تقديم أربع ورش عمل تدريبية.

واختتمت داليا رشدي المحاضر بالأكاديمية البرنامج بتقديم محاضرة حول المهارات الخاصة بالمقابلة الشخصية وكيفية الإستعداد لها وأهمية لغة الجسد وفن الإتيكيت والبروتوكول أثناء المقابلة الشخصية بالإضافة إلى فن الرد على الأسئلة الشائعة فى المقابلات الشخصية.

برنامج سفراء المبادرة

وفي نهاية البرنامج أشاد الشباب المتدربين بالموضوعات المقدمة حيث وجدت فعاليات البرنامج تفاعل وحماس كبير من جانب المشاركين، حيث تم التعرف على انطباعاتهم حول مناسبة المحاضرات المقدمة لاحتياجاتهم الفعلية، كما أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة فى المبادرة؛ وقد شهدت ختام الفعاليات توزيع شهادات حضور البرنامج على الشباب المشاركين. كما تم إجراء استطلاع للرأي وتقييم البرنامج، الذي وجد إشادة كبيرة من الجميع لما وجدوه من محتوى متميز وجودة المادة المقدمة.

فعاليات المبادرة تتضمن بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال الوزارات والجهات المختلفة، المشاركة في تقديم برامج لرفع المهارات والجدارات المطلوبة للتوظيف والتأهيل لسوق العمل "خدمة التوظيف للشباب Youth Employment Service"، وكذلك المشاركة في برنامج سفراء المبادرة والذي يساهم في إعلاء قيم المشاركة الشبابية وإبراز الدور الحيوي والهام لهم في بناء المجتمع.

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