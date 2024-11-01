خطوة بخطوة.. كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بالتفصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. يترقب المواطنين الراغبين في التقديم على الوحدات السكنية الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5، بدأ طرح كراسات الشروط في مكاتب البريد، لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمنخفضي ومتوسطي الدخل، والتي تشمل طرح ما يقرب من 80 ألف وحدة تم الانتهاء من جزء منها، وجزء آخر قيد الإنشاء.

وفي هذا السياق ترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

موعد شراء كراسات الشروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء شراء كراسات الشروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن الطرح الجديد «سكن لكل المصريين 5 اعتبارًا من يوم الإثنين 18 نوفمبر القادم، وحتى الإثنين 25 من ذات الشهر، لذوي الهمم، فيما يبدأ الطرح للمواطنين كافة وذوي الهمم أيضًا، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء 24 من ديسمبر 2024.

أماكن بيع كراسات الشروط لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت وزارة الإسكان أن على المواطنين الراغبين في شراء كراسات الشروط لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024، الحصول عليها من خلال مكاتب البريد في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، والتي تبدأ العمل بداية من الساعة الـ 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، والبعض الآخر يبدأ العمل خلال الفترة المسائية اعتبارًا من الساعة الـ 11 ظهرًا وحتى الـ 6 مساءً.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وحددت وزارة الإسكان والمرافق، الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها للحصول على وحدة سكنية في المدن الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5، وجاءت الشروط كالآتي:

- التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل بفائدة 8% سنويًا، ومتوسطي الدخل 12% سنويًا.

- يبدأ المقدم لحجز الوحدات السكنية من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا.

- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا أثناء الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

- يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري.

- ألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 50 عامًا وألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل عن سن المعاش.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- قيد عائلي مميكن + قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد + شهادة دخل + إيصال مرافق.

- صورة من الرقم القومي للزوج والزوجة وصورة من شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها المتقدم + إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط + الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد الحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت وزارة الإسكان خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، تيسيرًا على المواطنين والتي تأتي في نقاط بسيطة وهي كالتالي:

- زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الضغط هنـــــــــا.

- اختيار حجز الوحدات.

- كتابة البيانات المطلوبة.

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

- اختيار المتقدم مكان الحجز والدور الذي يرغب السكن به.

- وأخيرًا يضغط على انهاء.