ميناء دمياط يتداول 41 سفينة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادره 11 سفينة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 41 سفينة منها السفينة (AROSA) والتي ترفع علم جزر المارشال ويبلغ طولها 225 مترًا وعرضها 32 مترًا القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، في إطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان صادر اليوم /الجمعة/، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24242 طنًا تشمل: 500 طن ملح معبأ و 1664 طن علف بنجر و 10535 طن يوريا و 3116 طن كلينكر و 250 طن فلوسبار و 8177 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71403 أطنان، تشمل: 8479 طن حديد و 741 طن بازلاء و 226 طن حمص و 10708 أطنان من فول الصويا و 34000 طن ذرة و 7000 طن سكر و 7209 أطنان من القمح و 1680 طن فلوسبار و 824 طن خشب زان و 2032 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 536 طنا.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131314 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119092 طنًا.

كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5200 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية و كفر الشيخ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4952 حركة.