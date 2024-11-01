كل ما تريد معرفته عن السنة التأسيسية لطلاب الجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:33 مساءً - السنة التأسيسية.. يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل السنة التأسيسية لطلاب الجامعات، وفقا لمشروع القانون الذي أعلنت الحكومة عن إقراره.

ويقدم كلمتك لمتابعيه جميع التفاصيل والمعلومات عن السنة التأسيسية لطلاب الثانوية العامة بالجامعات المصرية.

السنة التأسيسية في الجامعات

إليكم جميع التفاصيل حول نظام «السنة التأسيسية»:

1- تطبق من العام الدراسي 2024-2025: سيتم تفعيل السنة التأسيسية ابتداءً من العام الدراسي 2024-2025، وستكون متاحة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- نظام مرن مشابه للجامعات الدولية: يتيح هذا النظام لطلاب الشعبة العلمية علوم دراسة مواد الشعبة الرياضية للتأهل لكليات الهندسة، ولطلاب الشعبة العلمية الرياضية دراسة مواد تؤهلهم للالتحاق بكليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان.

3- نظام الساعات المعتمدة: تعتمد السنة التأسيسية نظام الساعات المعتمدة، مما يتيح للطلاب إكمال المواد التأهيلية خلال فصل دراسي واحد، إذا تمكنوا من ذلك.

4- مكان الدراسة: ستكون الدراسة في الجامعات الحكومية.

5- الشعبة الأدبية: لا يتيح النظام انتقال طلاب الشعبة الأدبية بين التخصصات العلمية، لكنه يسمح لهم بتعويض جزء من النقص في درجاتهم للالتحاق ببعض الكليات الأدبية التي لم يحققوا الحد الأدنى لمجموعها، من خلال دراسة السنة التأسيسية.

6- الجامعات الخاصة والأهلية: سيتم تطبيق السنة التأسيسية في الجامعات الخاصة والأهلية فقط حالياً، ولا تشمل الجامعات الحكومية في الوقت الحالي.

7- نسبة القبول: يحق للطلاب الذين تقل درجاتهم عن الحد الأدنى المطلوب للجامعات الخاصة والأهلية بنسبة 5% الالتحاق بالسنة التأسيسية، لكن هذه النسبة قابلة للتعديل بقرار من مجلس الوزراء.

8- مقررات السنة التأسيسية: تشمل السنة التأسيسية 5 مقررات دراسية لكل شعبة، ويُمكن للطلاب إنهاء هذه المقررات في فصل دراسي واحد أو على مدار عام كامل، وفقًا لقدراتهم الأكاديمية.

9- المسارات والرسوم الدراسية: تنقسم السنة التأسيسية إلى 3 مسارات رئيسية: «علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي». وستكون الرسوم الدراسية رمزية، مما يسهل على الطلاب الالتحاق بها.