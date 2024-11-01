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أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:04 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري والذهب).

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقا للبنك المركزي المصري وشعبة الذهب والمجوهرات.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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