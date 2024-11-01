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قرار جمهوري هام ورسائل قوية من السيسي للمصريين - أخبار كلمتك

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قرار جمهوري هام ورسائل قوية من السيسي للمصريين - أخبار كلمتك

قرار جمهوري هام ورسائل قوية من السيسي للمصريين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:04 صباحاً -  شهد الأسبوع الرئاسي تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ونشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

 

صندوق مصر السيادي

 كما نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. 

 

وجاء في المادة الأولى من القرار يستبدل بتعريف الوزير المختص الوارد في المادة 1 وبنصي المادتين 2، 18 في الفقرة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية: 

مادة 1: الوزير المختص: الوزير الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية 

مادة 2: ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادى يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها

مادة 18: يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، ووزير المالية، والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.

وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوي الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية "حكاية الأبطال"

 كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الرئاسي، احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية "حكاية الأبطال" بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي: أشكر كل من ساهم في هذه الاحتفالية من المجتمع المدنى أو اتحاد القبائل العربية أو المشاركين من جميع المحافظات.

وأضاف الرئيس السيسي: ذكرى أكتوبر ستظل غالية وخالدة في وجدان جميع المصريين.

وأوضح الرئيس السيسي أن نصر أكتوبر المجيد يؤكد أن إرادة الشعب قادرة على تحقيق الانتصار مهما كانت التحديات.

وشدد الرئيس قائلا: قادرون معا على تخطي كل الصعاب والتحديات.

وتابع الرئيس السيسي: الرئيس الراحل محمد أنور السادات دفع الكثير من أجل تحقيق انتصار أكتوبر.

وقال أيضا: قادرون على هزيمة التحديات الراهنة بنفس الروح التى انتصرنا بها فى أكتوبر 1973.

كما وجه الرئيس بإنشاء حى سكني باسم الحاجة فرحانة بسيناء تقديرا لمجهوداتها حيث تعد الحاجة  فرحانة من أكبر السيدات المعمرات بسيناء، وشاهدة على العديد من مجرى الأحداث خلال فترة تحرير سيناء وتنميتها.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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