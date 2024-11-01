بدءا من اليوم، تشغيل قطارات الشتاء وتعديلات جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:11 صباحاً - أعلنت هيئة السكك الحديدية تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي، بعربات مكيفة فرنساوي مطور بين القاهرة / سوهاج والعكس، وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة.

تفاصيل القطارات الجديدة

وقررت الهيئة اعتبارًا من اليوم الأربعاء تشغيل قطار 998 القاهرة / سوهاج بتركيب 9 عربات مكيفة فرنساوى مطور يقوم من محطة القاهرة الساعة 01:00 ظهرًا ويصل محطة سوهاج الساعة 08:15 مساءً، ويعود بقطار 999 سوهاج / القاهرة على أن يقوم من محطة سوهاج الساعة 10:15 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 صباح اليوم التالي بنفس التركيب الوارد به قطار 998 لمحطة سوهاج طبقًا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 160 طبقًا للجدول المرفق.



نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.