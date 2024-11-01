الرعاية الصحية: بدء التشغيل التجريبي لعدد من المستشفيات في السويس والإسماعيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على بدء التشغيل التجريبي لمستشفى القنطرة غرب التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية، وكذلك مستشفيي السويس للجراحات الدقيقة والجهاز التنفسي والرعاية الرئوية التابعين للهيئة في السويس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (79) لمجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي عقد في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة. وقد تناول الاجتماع مناقشة عدة موضوعات هامة وإصدار عدد من القرارات المهمة.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة من حيث المبدأ على توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ميندراي لدعم تشغيل أنظمة المستشفى الافتراضي، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى عبر استخدام أحدث التقنيات الطبية.

ووافق المجلس أيضًا صرف مكافأة استثنائية للمتميزين بالمنشآت الصحية التي حصلت على تجديد الاعتماد القومي GAHAR المعترف به من منظمة الإسكوا العالمية، وذلك تشجيعًا للتميز والجهود المبذولة في تعزيز معايير الجودة في الرعاية الصحية.

كما وافق مجلس الإدارة على إضافة تخصصي الأمراض الصدرية والجلدية والتناسلية إلى عضوية المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، بهدف الاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير السياسات الصحية.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على إطلاق اسم الحاجة فرحانة على جناح الأقسام الداخلية بمجمع الفيروز الطبي بسيناء، تقديرًا لدورها البطولي مع القوات المسلحة وتفانيها في خدمة الوطن.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية يُعقد بشكل دوري شهريًا لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.

حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (79) الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة. كما شاركت عبر تقنية الزووم الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور وائل عبد العال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، بالإضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد مصيلحي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.