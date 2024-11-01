أمطار رعدية على بعض المناطق.. تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. يبحث الكثير من المواطنين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالتزامن مع تحذيرات بهطول أمطار رعدية على عدة مناطق.

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حالة الطقس الآن

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن آخر صور الأقمار الصناعية، مشيرة إلى وجود السحب الرعدية على مناطق متفرقة من محافظة مطروح ومحافظة كفر الشيخ والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا.

حالة الطقس اليوم

ويشهد شمال البلاد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

حالة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024

الخريطة التحذيرية للحالة الجوية اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024

وعرضت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة تحذيرية لأولى حالات عدم الاستقرار في فصل الخريف، حيث تهدف إلى توضيح المناطق المعرضة للظواهر الجوية وشدتها ومدى خطورتها لكافة المواطنين بشكل بسيط وسهل.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الخريطة التحذيرية للحالة الجوية المتوقع حدوثها اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، حيث يتم توضيح شدة الخطورة من خلال خمس ألوان