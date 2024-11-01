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وزير الخارجية: الأمن المائي قضية وجودية لمصر - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: الأمن المائي قضية وجودية لمصر - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: الأمن المائي قضية وجودية لمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:51 صباحاً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع هنرى اوكيلو أورييم، وزير العلاقات الدولية بجمهورية أوغندا، وناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وبحسب بيان للخارجية، أكد «عبد العاطي» على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز المشروعات المشتركة بين البلدين ودعم مصر لعملية التنمية فى أوغندا من خلال زيادة حجم الاستثمارات والشركات المصرية العاملة فى أوغندا.

وتناول الوزيران خلال المباحثات عدداً من مجالات التعاون الواعدة بين البلدين أهمها الزراعة وأساليب الري الحديثة، وتصنيع المستلزمات الطبية والأدوية، والتشييد والبناء، والصناعات الغذائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، ونقل الخبرات المصرية فى قطاع الكهرباء، ومكافحة الحشائش الضارة فى بحيرة فيكتوريا والبحيرات الأوغندية، وصناعة اللقاحات البشرية والحيوانية، ومجال الصناعة.

وتم الاتفاق على عقد مشاورات سياسية مشتركة بين البلدين على مستوى وزيرى الخارجية تشمل مناقشة الموضوعات ذات الاولوية المشتركة بين البلدين علي المستوي الثنائي والإقليمي بمشاركة كل من وزيرى المياه والبيئة والتجارة الأوغنديين، على أن تعقد المشاورات فى أقرب فرصة.

وفيما يتعلق بقضية الأمن المائي، تطرق الوزيران إلى سبل تعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي فيما يتعلق بإدارة وتنمية الموارد المائية، وضرورة دراسة مشروعات مشتركة تعم بالفائدة والمنفعة على جميع دول حوض النيل الجنوبي، بحيث تقوم مصر وأوغندا بتكثيف التعاون مع دول حوض النيل الجنوبى فى هذا المجال.

وشدد «عبد العاطي» على أن مسألة الأمن المائي تعد قضية وجودية بالنسبة لمصر، وضرورة أن يكون التعاون على أساس القانون الدولى خاصة مبدأ التوافق وعدم إحداث ضرر والإخطار المسبق.

كما تناول الوزيران خلال المباحثات باستفاضة عدداً من القضايا الاقليمية التى تخص المنطقة ودور البلدين الشقيقين فى زيادة التعاون المشترك، والتوصل لحلول سلمية للمنازعات القائمة خاصة فى السودان والصومال ومنطقة القرن الأفريقى.

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية توفير الدعم الكامل للدولة الصومالية ولمؤسساتها الوطنية والحفاظ على سيادة الصومال ووحدة وسلامه أراضيه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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