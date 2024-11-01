بدء تفعيل قرار منع قطارات الصعيد من دخول رمسيس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:18 صباحاً - دخل قرار الهيئة القومية للسكك الحديد الخدمة من الآن والخاص بمنع قطارات الصعيد من دخول محطة رمسيس ماعد القطارات القادمة من الصعيد الى الاسكندرية والعكس هى التى يحق لها التوقف بمحطة مصر برمسيس.

قرار السكك الحديد

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها أمس الخميس، أنه بدءا من يوم الجمعة الموافق 1/ 11 / 2024 تقرر وقوف كافة القطارات المكيفة (التالجو – VIP - الإسبانى المطور - الأسبانى – الفرنساوى – الثالثة المكيفة - ذاتية التهوية) بمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل على خط القاهرة / أسوان والعكس لصعود ونزول الركاب مع استمرار قيام وانتهاء القطارات من محطة مصر بالقاهرة طبقًا لجداولها المقررة.

كما أشار البيان إلى أنه اعتبارًا من 1/ 11 / 2024 تقرر بدء قيام وانتهاء قطارات النوم المتجهة إلى أسوان والقادمة منها بمحطة قطارات صعيد مصر بدلًا من محطة القاهرة.

وأكدت الهيئة على وقوف القطارات القادمة من الاسكندرية والمتجهة إلى أسوان أو العكس بكل من محطتي القاهرة وكذلك محطة قطارات صعيد مصر.

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