الرياضة - 08:45 - أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن بالمصنعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن بالمصنعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

التعليم العالي تشارك في احتفالية الذكرى الـ25 لمبادرة علاج مرضى الجوشيه - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التعليم العالي تشارك في احتفالية الذكرى الـ25 لمبادرة علاج مرضى الجوشيه - أخبار كلمتك

التعليم العالي تشارك في احتفالية الذكرى الـ25 لمبادرة علاج مرضى الجوشيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:57 صباحاً - أناب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي كلًا من الدكتور أحمد عناني، مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لحضور احتفالية مشروع الأمل (Project Hope) بمناسبة مرور 25 عامًا على مبادرة علاج مرضى الجوشيه في مصر.

التعليم العالي تشارك في احتفالية الذكرى الـ25 لمبادرة علاج مرضى الجوشيه

ويُعد مشروع الأمل منظمة إنسانية تقدم الخدمات الصحية في إطار التعاون المصري الأمريكي، حيث تولت منذ عام 1999 توفير العلاج اللازم لمرضى الجوشيه في مصر.

والجوشيه هو مرض وراثي نادر يصيب الأطفال، وينتج غالبًا عن زواج الأقارب، ويتسبب المرض في تضخم الكبد والطحال وفقر الدم، كما يؤثر على الجهازين العصبي والحركي، مما يؤدي إلى تأخر النمو نتيجة نقص إنزيم معين في الجسم.

وتقدم المنظمة العلاج بالإنزيم التعويضي اللازم للتخلص من الخلايا الضارة، حيث يتلقى المريض العلاج كل أسبوعين مدى الحياة.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، تقدم العلاج في ثمانية مراكز علاجية موزعة على جامعات: القاهرة، وعين شمس، والزقازيق، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، والفيوم.

حضر الاحتفالية كل من الدكتورة رضا منصور، مديرة مشروع الأمل بمصر، والسيد جون برونسون، المدير الإقليمي لمشروع الأمل، السيدة بوني وأندرسون، مديرة البرامج الإنسانية بشركة سانوفي العالمية، والدكتور علاء حامد، الرئيس الدولي للخدمات الطبية للأمراض النادرة بشركة سانوفي

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق