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هيئة الدواء: لا يوجد نقص بأدوية فوار الأملاح وضخ 4 ملايين عبوة بالسوق - أخبار كلمتك

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هيئة الدواء: لا يوجد نقص بأدوية فوار الأملاح وضخ 4 ملايين عبوة بالسوق - أخبار كلمتك

هيئة الدواء: لا يوجد نقص بأدوية فوار الأملاح وضخ 4 ملايين عبوة بالسوق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:41 صباحاً - أعلن  الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية عدم وجود اى نقص في أدوية فوارات علاج الأملاح.

حجم أدوية فوار الأملاح بالسوق

 

وكشف عن حجم العبوات التى تم ضخها بالسوق خلال الايام الماضية منها  ضح حوالي 2 مليون و600 ألف عبوة من Urivin-N Eff، وما يقترب من المليون عبوة من Urosolvin، وهناك حوالي 325 ألف عبوة تحت الإنتاج، وما يزيد عن 800 ألف عبوة من Epimag Eff.

وأشار إلى وجود حوالي 316 ألف عبوة تحت الإنتاج، وهناك مخزون من المادة الخام يكفي لتصنيع ما يزيد عن 11 مليون عبوة.

من جانبه أكد الدكتور يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن كافة المستحضرات الخاصة بتلك المجموعات العلاجية تم توزيعها على كافة الصيدليات بكافة المحافظات، وتم التأكد من توافرها لدى كافة الموزعين على مستوى الجمهورية لضمان استمرار الامدادات من تلك المستحضرات.

توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة مستحضرات علاج الفوارات بكافة المصانع


وأضاف مساعد رئيس الهيئة أنه تم توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة مستحضرات علاج الفوارات بكافة المصانع المحلية ومتابعة خطط وعمليات التصنيع المستمرة للتأكد من عدم تكرار أي نواقص من تلك المجموعات العلاجية كاملة لتوفيرها أولا بأول بالأسواق واستمرار المعدلات الطبيعية للتداول المحلي.
 

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية من المجموعات العلاجية الهامة حرصًا على صحة وسلامة المرضى، وتوفير احتياجاتهم الدوائية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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