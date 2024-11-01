دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:11 صباحاً - تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجريًّا اليوم الجمعة، الموافق 1 نوفمبر من عام 2024، عقب صلاة المغرب بنصف ساعة.

غرة شهر جمادى الأولى

ووفق الحسابات الفلكية يولد هلال شهر جمادى الأولى مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 48 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من ربيع الآخر 1446هـ الموافق 1/11/2024م (يوم الرؤية).

ظروف رؤية هلال شهر جمادى الأولى

ويغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 10 دقيقة وفي القاهرة بـ 13 دقيقة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (10– 13 دقيقة) وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (2– 17 دقيقة).

غــرة شهر جمادى الأولى 1446هـ فلكيًا

وبذلك يكون يوم السبت 2/11/2024 م هو المتمم لشهر ربيع الآخــر 1446هـ، وبذلك تكون غــرة شهر جمادى الأولى 1446هـ فلكيًا يوم الأحد 3/11/2024م.

نظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.

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