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النائب علاء عابد: الشائعات المغرضه هدفها النيل من موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

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النائب علاء عابد: الشائعات المغرضه هدفها النيل من موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

النائب علاء عابد: الشائعات المغرضه هدفها النيل من موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:29 مساءً - اكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن أن موقف مصر ثابت تجاه القضايا الإقليمية والعربيه ولم ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية والاشقاء الفلسطينين، وأن مصر تتعرض لحملة ممنهجه من الشائعات والاكاذيب بسبب موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

واضاف عابد في تصريحات صحفية له، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يقود جهود مكثفة لإرساء السلام في المنطقة، وهو ما يعكس دور مصر في نشر السلام ونبذ العنف، والتحذير أكثر من مرة من مخاطر اللجوء للحلول العسكرية التي لم ولن ينتج عنها استقرار بل ستكون سببا في المزيد من الصراعات التي تنجرف إليها المنطقة بالكامل.

وأوضح النائب علاء عابد، ان السياسة المصرية ساهمت بقوة في خلق حالة من التوازن غير المسبوق في المنطقة، وسط مناخ شديد الاضطراب إقليمياً ودولياً، وسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى جنبت مصر الكثير من الانعكاسات السلبية لهذه التوترات من حولنا، وحماية الأمن القومي، وتحقيق مصالح مصر الوطنية، والحفاظ على استقرارها وسلامة شعبها وأراضيها وحدودها

وأستنكر النائب علاء عابد، ما يتردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، لافتا الي أن تلك الأكاذيب لن تثني القيادة السياسية المصرية عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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