النقل تكشف حقيقة استقبال ميناء الإسكندرية لسفينة تحمل مواد عسكرية للاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:24 مساءً - نفت وزارة النقل، ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسماح الحكومة المصرية لإحدى السفن الألمانية، والتي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل بالرسو بميناء الإسكندرية.

وأكدت الوزارة أن هذا الخبر غير صحيح وعار تمامًا من الصحة، وأنه تم السماح للسفينة "KATHRIN" برتغالية الجنسية وترفع العلم الألماني بالرسو بميناء الإسكندرية لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربي، وأن السفينة تقدمت بطلب رسمي للسماح لها بمغادرة الميناء تجاه ميناء حيدر باشا بدولة تركيا لاستكمال خط سيرها.

وتطالب وزارة النقل، الجميع بتحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره من أخبار خاصة بوزارة النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية

وكان مصدر رفيع المستوى، نفى ما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة، بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل.

وأضاف المصدر وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية: تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.