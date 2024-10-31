مع بدء التوقيت الشتوي | الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:13 مساءً - حالة الطقس اليوم.. تزامنًا مع بدء التوقيت الشتوي، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الجمعة 1 نوفمبر 2024، مشيرةً إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024

سقوط أمطار

حذرت هيئة الأرصاد من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من (مرسى مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية).

ولفتت «الأرصاد» إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من (المنوفية - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية).

وأشارت إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية).

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة 1 نوفمبر وحتى يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.