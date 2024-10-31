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مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر.. خطوات تغيير الساعة - أخبار كلمتك

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مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر.. خطوات تغيير الساعة - أخبار كلمتك

مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر.. خطوات تغيير الساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:13 مساءً - بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2024.. بدء الآن رسميًا تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024، وانتهاء التوقيت الصيفي والذي يتزامن معه تغيير الساعة في مصر.

طريقة تغيير الساعة في مصر بعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي، وهي كما يلي:

فتح قائمة "الإعدادات" في الهاتف.

الانتقال إلى قسم "التاريخ والوقت".

ضبط الساعة لتأخيرها 60 دقيقة عند حلول الساعة 12:00 من منتصف ليل يوم الخميس 31 أكتوبر، ليتم تحويلها إلى الساعة 11:00 مساءً.

وبشأن مواعيد غلق المحلات في مصر بعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي، فتكون كما يلي:

المحلات التجارية: تفتح من الساعة 7 صباحًا وحتى 10 مساءً، وتستمر في العمل حتى الساعة 11 مساءً أيام الخميس والجمعة وفي العطلات الرسمية.

المطاعم والكافيهات والبازارات: تعمل من الساعة 5 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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