وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

لا تنس تأخير ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لا تنس تأخير ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد - أخبار كلمتك

لا تنس تأخير ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:08 مساءً - دقائق قليلة وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، اليوم الجمعة، ليتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، فى تمام الساعة 11:59 مساء.

التوقيت الشتوى فى مصر

ويتم الانتهاء بالعمل بالتوقيت الصيفى آخر خميس من شهر أكتوبر الجاري فى تمام الساعة 11:59، ويتم البدء بالتوقيت الشتوى يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

مع بداية التوقيت الشتوي. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي (إنفوجراف)

نصائح تساعدك في التأقلم مع التوقيت الشتوي

بدء تطبيق التوقيت الشتوى

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسى، صدق في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.

يذكر أنه تم العمل بالمواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات يوم الجمعة 27 سبتمبر الماضى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق