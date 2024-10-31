جامعة جنوب الوادي تصدر قرارا بتعيين الدكتورة شادية بكري مديرا عاما لإدارة شئون الطلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:50 مساءً - أصدرت جامعة جنوب الوادي قرارا بتعيين الدكتورة شادية بكري مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب بجامعة جنوب الوادي.
يذكر أن الدكتورة شادية بكري حصدت المركز الأول في منافسات جائزة القيادات الإدارية، وكانت تشغل مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالجامعة
وبهذه المناسبة تقدم مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع وعبد الحميد بكري رئيس مجلس الإدارة وأسرة تحرير جريدة الأسبوع بخالص التهاني القلبية إلى الدكتورة شادية بكري بمناسبة تعيينها مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب بجامعة جنوب الوادي
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