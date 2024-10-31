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"معلومات الوزراء" يرصد تفاصيل مشروع تتبع الدواء في مصر - أخبار كلمتك

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"معلومات الوزراء" يرصد تفاصيل مشروع تتبع الدواء في مصر - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يرصد تفاصيل مشروع تتبع الدواء في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:45 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (يساعد في منع الاحتكار والتهريب.. تفاصيل مشروع تتبع الدواء في مصر).

مشروع تتبع الدواء في مصر

شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي داف وGS1 Egypt بخصوص مشروع تتبع الدواء وأهميته في ضمان سلامة وفاعلية الأدوية في مصر.

ويأتي البروتوكول ضمن الخطوات التنفيذية لاستمرار إحكام الرقابة على سوق الدواء ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصحة، بما في ذلك مكافحة الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات، والحد من التداول غير المشروع للأدوية من خلال تطبيق نظام تتبع للدواء، والتأكد من أن الأدوية المتاحة في الأسواق ذات جودة عالية ومعتمدة، بما يضمن التداول السليم وتحديد الاحتياجات الدوائية ضمن منظومة متكاملة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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