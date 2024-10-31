محافظ القاهرة: 100 أتوبيس صديق للبيئة لخدمة ضيوف المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:34 مساءً - عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماعًا اليوم /الخميس/ بحضور ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل لمتابعة الخطة التشغيلية لهيئة النقل العام خلال انعقاد المنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر القادم.

وأشار محافظ القاهرة - في بيان اليوم - إلى أنه تم اختيار عدد من السائقين المهرة، والذين سبق لهم العمل خلال مؤتمر المناخ العالمي بشرم الشيخ للعمل على الاتوبيسات التى قامت بتجهيزها هيئة النقل العام لخدمة ضيوف المنتدي، وعددهم ١٠٠ أتوبيس صديق للبيئة، منهم ١٥ أتوبيسا لخدمة ذوى الهمم، كما سيتم توفير مرافق من المتطوعين بكل أتوبيس للتواجد مع الضيوف أثناء تنقلهم.

كما تقرر بالتنسيق مع وزارة النقل أن يكون مواعيد خدمة أتوبيسات النقل العام من الساعة 6:15 صباحاً حتى الساعة 10 مساء على مدار اليوم، من 9 محطات رئيسية بنطاق القاهرة الكبري بنظام التفويج المباشر، حيث تنطلق الاتوبيسات مباشرة من المحطات الرئيسية المحددة إلى مقر انعقاد الفعاليات بدون توقف في أي محطات أخرى وذلك بزمن تقاطر يصل إلى 10 دقائق في أوقات الذروة، والمحطات كالتالي ( التجمع الثالث - المهندسين - الاستاد - شيراتون - عبد المنعم رياض - العباسية - المعادي - دريم بارك -التجمع الأول )، علماً بأنه يتوافر كود الاتاحة الخاص بذوي الهمم في هذه الاتوبيسات بنسبة 30%.

شهد الاجتماع كل من يحيى الأدغم السكرتير العام، وحسام لبيب السكرتير العام المساعد، ورزق على رئيس هيئة النقل العام، وعدد من قيادات المحافظة.