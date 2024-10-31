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وزيرالخارجية والهجرة يلتقي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأوغندي - أخبار كلمتك

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وزيرالخارجية والهجرة يلتقي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأوغندي - أخبار كلمتك

وزيرالخارجية والهجرة يلتقي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأوغندي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:16 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع «كريس باريومونسى» وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأوغندي على هامش زيارته إلى أوغندا اليوم 31 أكتوبر.

وأكد الوزير الأوغندى على تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ظل الخبرة التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال، مشيرا إلى وجود عدد من المجالات التى يمكن أن تستفيد منها أوغندا وأنهم يتطلعون للتعاون المشترك أخذاً فى الاعتبار ما تتمتع به مصر من قاعدة برمجاتية ومعلوماتية متطورة ووجود شركات متخصصة مصرية يمكنها أن تسهم فى بناء القدرات الأوغندية فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا.

وأعرب الوزير الأوغندى فى ختام اللقاء عن تطلعه للمشاركة فى معرض الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى تنظمة مصر فى شهر نوفمبر المقبل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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