وزيرالخارجية والهجرة يلتقي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأوغندي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:16 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع «كريس باريومونسى» وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأوغندي على هامش زيارته إلى أوغندا اليوم 31 أكتوبر.

وأكد الوزير الأوغندى على تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ظل الخبرة التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال، مشيرا إلى وجود عدد من المجالات التى يمكن أن تستفيد منها أوغندا وأنهم يتطلعون للتعاون المشترك أخذاً فى الاعتبار ما تتمتع به مصر من قاعدة برمجاتية ومعلوماتية متطورة ووجود شركات متخصصة مصرية يمكنها أن تسهم فى بناء القدرات الأوغندية فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا.

وأعرب الوزير الأوغندى فى ختام اللقاء عن تطلعه للمشاركة فى معرض الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى تنظمة مصر فى شهر نوفمبر المقبل.