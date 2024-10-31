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وزير الإسكان يصطحب نظيره الصيني في جولة بأبراج الداون تاون وأبراج المنطقة الشاطئية - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يصطحب نظيره الصيني في جولة بأبراج الداون تاون وأبراج المنطقة الشاطئية - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يصطحب نظيره الصيني في جولة بأبراج الداون تاون وأبراج المنطقة الشاطئية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:16 مساءً - اصطحب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نظيره ني هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، في جولة بأبراج الداون تاون وأبراج المنطقة الشاطئية، وغيرهما من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وقدم له شرحًا وافيًا عن حجم الإنجاز الكبير الذى حققته الدولة المصرية بمدينة العلمين الجديدة في وقت قياسي.

وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية شرعت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والتي تعد باكورة التنمية بإقليم الساحل الشمالي الغربي، الذى توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لما يتمتع به من مقومات تضعه على قائمة الوجهات السياحية العالمية، وقد أسهمت مدينة العلمين الجديدة، بشكل مباشر في تنمية مدينة رأس الحكمة.

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان
المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى رغبة الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تعميق وتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان الصينية، والشركات الصينية، حيث رحب ني هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، بمزيد من التعاون مع مصر، وأبدى إعجابه الشديد بما حققته الدولة المصرية من نهضة عمرانية كبيرة، وخاصة في مدينة العلمين الجديدة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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