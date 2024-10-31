«القوات المسلحة» تنفي تقديم أي مساعدة لـ إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:16 مساءً - نفت القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً.

وأكد المتحدث العسكري أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل.

وإذ تهيب القوات المسلحة المصرية بالجميع تحرى الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وتؤكد على أن القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم.