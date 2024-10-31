وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

تخرج الدفعة الأولى من أكاديمية القيادة ASULA بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تخرج الدفعة الأولى من أكاديمية القيادة ASULA بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

تخرج الدفعة الأولى من أكاديمية القيادة ASULA بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:10 مساءً -  شهدت قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس تخرج الدفعة الأولى من أكاديمية القيادة ASULA وتكريم اكثر من مئتي طالب خاضوا التدريب، كما شهد الحفل تنصيب الهيكل التنظيمي للكليات للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

تخرج الدفعة الاولى من أكاديمية القيادة ASULA بجامعة عين شمس

ويأتي ذلك تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس واستكمالا لرؤية الجامعة المستنيرة وحرصها الدائم على زيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدي الطلاب ورفع المستوى الثقافي والعلمي لهم،والحرص على دعم الطلاب كافه وطلاب أسرة من أجل مصر بشكل خاص. 

وفي كلمته أبدى رائد أسرة طلاب من أجل مصر  سعادته بالأكاديمية والتي كانت بمثابة تجربة فريدة أضافت للجميع مهاراتٍ وخبراتٍ. 

حيث شهدت الأكاديمية معسكرات وبرامج تدريبية قُدمت فيها دروسٌ ثمينة في القيادة، وتنمية مهارات اتخاذ القرار، وتنظيم الوقت، وحل المشكلات، وغيرها من المهارات الأساسية التي تُعدّ من ركائز النجاح في أي مجال.

واضاف  انه منذ انطلاقتها، كانت أكاديمية القيادة نموذجًا رياديًا غير مسبوق في جامعة عين شمس، بل وعلى مستوى الجامعات المصرية، حيث نجحت في تشكيل دفعة متميزة من القادة الواعدين. 

وجعلت من هؤلاء الطلاب قصة نجاح  تُحكى. كما قدم سيادته الشكر لقطاع التعليم والطلاب على الدعم اللا محدود الذي يقدمه للطلاب.

وقدم فريق اكابيلا جامعة عين شمس عرضا فنيا فريدا كما قدم كورال اون بقياده المايسترو محمود صابر عددا من الأغنيات والميدلي التي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور

يذكر ان برامج إعداد القيادات الطلابية تركزت الى تطوير العديد من المهارات الشخصية المختلفة مثل ( القيادة - التواصل الفعال - العرض والتقديم - ادارة الوقت - العمل الجماعي - التخطيط الاستراتيجي - التفكير الإبداعي - طرق حل المشكلات - تحديد الأهداف )، والتدريب الميداني المتواصل بالإضافة إلي ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية وتمارين اليوجا والتأمل  ، بما يسهم في تعزيز الصحه البدنية والنفسية، وتفريغ طاقات الطلاب  بشكل إيجابي، وصولًا إلى بناء جيل واعٍ ومثقف، قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق