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غدا، إيقاف تشغيل آخر قطار صيفي بين القاهرة ومرسى مطروح - أخبار كلمتك

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غدا، إيقاف تشغيل آخر قطار صيفي بين القاهرة ومرسى مطروح - أخبار كلمتك

غدا، إيقاف تشغيل آخر قطار صيفي بين القاهرة ومرسى مطروح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:47 مساءً -  قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية اعتبارًا من الجمعة الموافق 1 / 11 / 2024 إيقاف تشغيل آخر قطار صيفى بين القاهرة ومرسى مطروح  والعكس.

حيث تقرر إيقاف قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة  القاهرة / مرسى مطروح، وقطار 943 / 942 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة على أن يكون آخر أيام تشغيلهم يوم الخميس الموافق 31 / 10 / 2024.

كما قررت الهيئة تعديل تشغيل عدد من القطارات بداية من الأول من شهر نوفمبر، بعد غد الجمعة. 

على صعيد آخر قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب قطارى 951 / 960 (القاهرة / بورسعيد والعكس) اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 / 11 / 2024، ليكون بالتركيب (8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية ) وبنفس جداولهم الحالية.

يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس الإدارة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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