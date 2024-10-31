وزير المالية السابق: التحدي الأكبر للدولة المصرية الآن هو مواجهة التضخم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:36 مساءً - قال الدكتور محمد معيط رئيس المجموعة العربية لصندوق النقد الـدولي، إن الدولة المصرية تسعى إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وأوضح أن التحدي الأكبر للدولة المصرية الآن هو مواجهة التضخم في ظل الظروف التي نمر بها، مشيراً إلى أن مصر سددت كافة التزاماتها المالية.

لافتاً إلى أن قرار الرئيس السيسي بمراجعة الحكومة لصندوق النقد الدولي قرار صائب.

وأضاف معيط خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج " حقائق وأسرار "، على قناة "صدى البلد "، أنه على الرغم من إستمرار عدم الاستقرار والحرب بالمنطقة، إلا أن الوضع تحسن وهناك شائعات تظلم الدولة، خاصة مع وجود التحديات، موضحاً أن الدولة تسعى لتخفيض معدل التضخم في مصر.