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وزير المالية السابق: التحدي الأكبر للدولة المصرية الآن هو مواجهة التضخم - أخبار كلمتك

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وزير المالية السابق: التحدي الأكبر للدولة المصرية الآن هو مواجهة التضخم - أخبار كلمتك

وزير المالية السابق: التحدي الأكبر للدولة المصرية الآن هو مواجهة التضخم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:36 مساءً - قال الدكتور محمد معيط رئيس المجموعة العربية لصندوق النقد الـدولي، إن الدولة المصرية تسعى إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وأوضح أن التحدي الأكبر للدولة المصرية الآن هو مواجهة التضخم في ظل الظروف التي نمر بها، مشيراً إلى أن مصر سددت كافة التزاماتها المالية.

لافتاً إلى أن قرار الرئيس السيسي بمراجعة الحكومة لصندوق النقد الدولي قرار صائب.

وأضاف معيط خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج " حقائق وأسرار "، على قناة "صدى البلد "، أنه على الرغم من إستمرار عدم الاستقرار والحرب بالمنطقة، إلا أن الوضع تحسن وهناك شائعات تظلم الدولة، خاصة مع وجود التحديات، موضحاً أن الدولة تسعى لتخفيض معدل التضخم في مصر.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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