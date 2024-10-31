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أشرف سنجر: المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار تهدف لإيقاف دورة العنف كليًا (فيديو) - أخبار كلمتك

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أشرف سنجر: المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار تهدف لإيقاف دورة العنف كليًا (فيديو) - أخبار كلمتك

أشرف سنجر: المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار تهدف لإيقاف دورة العنف كليًا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:13 مساءً - أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أنّ زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز للقاهرة في هذا التوقيت، لها دلالات مهمة، فهو منخرط في ماراثون مفاوضات الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كلف بيرنز بهذه الزيارة، لأن مسار المفاوضات في الوقت الحالي ضرورة إنتخابية.

وتابع، أنّ المبادرات التي تُقدم لبايدن يبقي فيها على عدم وقف إطلاق النار، وهذا كلام غير منطقي، مشيرًا، إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة لوقف إطلاق النار، مقابل إطلاق سراح أربعة من المحتجزين.

وذكر، أنّ فلسفة المبادرة المصرية تقوم على فكرة مجرد إيقاف دائرة العنف، والبحث عن استمرار وقف إطلاق النار، فمن الممكن أن تمدد المدة إلى شهرين، ومن ثم وقف كامل لإطلاق النار، وإطلاق كل المحتجزين.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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