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من 11 إلى 3 صباحا.. شركات الاتصالات توقف خدمات الكاش بسبب التوقيت الشتوي 2024 - أخبار كلمتك

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من 11 إلى 3 صباحا.. شركات الاتصالات توقف خدمات الكاش بسبب التوقيت الشتوي 2024 - أخبار كلمتك

من 11 إلى 3 صباحا.. شركات الاتصالات توقف خدمات الكاش بسبب التوقيت الشتوي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:13 مساءً - التوقيت الشتوي 2024.. أعلنت شركات الاتصالات «فودافون، واتصالات، وأورانج» توقف خدمة الـ Cash اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بداية من الساعة 11 مساء حتى الساعة 3 صباحا، بسبب تطبيق التوقيت الشتوي 2024.

التوقيت الشتوي 2024

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص التوقيت الشتوي 2024 وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

فودافون مصر

شركات الاتصالات توقف خدمات الكاش

وبعثت شركات الاتصالات رسالة إلى عملائها تقول: «عميلنا العزيز يرجى العلم أن خدمة ( اسم الشركة) Cash ستكون غير متاحة يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر من الساعة 10:45 مساء، ولمدة 4:45 ساعات، وذلك لتحديث التوقيت الشتوي شكرا لتفهمكم».

فودافون

خدمة فودافون كاش

فأكدت شركة فودافون أن خدمة فودافون كاش ستكون غير متاحة يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر من الساعة 11 مساء حتى الساعة 3 صباحا، مع تأثر بعض الخدمات الأخرى كالشحن ودفع الفواتير وتجديد الباقات وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

خدمة أورنج

وأعلنت أورنج توقف خدمة محفظة الكاش اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر من الساعة 11 مساء حتى الساعة 3 صباحا.

خدمة اتصالات كاش

وذكرت شركة اتصالات توقف خدمة اتصالات كاش اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر من الساعة 11 مساء حتى الساعة 3 صباحا

شركات الاتصالات

تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2024

وسيتم تغيير الساعة اليوم في مصر مع بدأ تطبيق التوقيت الشتوي في تمام الساعة الـ12، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، وبذلك تزداد ساعات الليل وتنقص ساعات النهار، ما دفع عدد من المواطنين في السؤال عن كيفية ضبط الساعة على هواتفهم المحمولة.

خطوات إعادة ضبط الساعة في الهواتف

- تأكد من أن الهاتف موافق للتحديث الأخير.

- ادخل على قائمة الإعدادات.

- ادخل على «التاريخ والوقت».

- اضغط على «ضبط الوقت تلقائيًا».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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