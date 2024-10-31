مصدر رفيع المستوى ينفي استقبال ميناء الإسكندرية مواد عسكرية لصالح إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:41 مساءً - نفى مصدر رفيع المستوى، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة، بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل.

وأضاف المصدر وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية: تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني.

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