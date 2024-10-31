حماية المستهلك يوجه نصائح للمُستهلكين عند الشراء عبر الإنترنت في الجمعة البيضاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:51 مساءً - قال ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة تعامل المستهلكين مع المُوردين والمنافذ التجارية المُلتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المُعتمدة التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية.

وبالتزامن مع بدء موسم تخفيضات الجمعة البيضاء طوال شهر نوفمبر، وفي إطار ما يتم رصده ومُتابعته لكافة الأنشطة التجارية والشكاوي الواردة من المستهلكين في هذا الشأن.

ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك نصائح لجموع المُستهلكين عند الشراء عبر الإنترنت،و ضرورة مراجعة الشروط الآتية لتفادي عمليات النصب والإحتيال، وهي:

-عدم الإشتراك في المسابقات الإ بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك وفقًا لقانون 181 لسنة 2018.

توافر بيانات التاجر وتشمل الإسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الإستعمال.

ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلي الثمن ( الرسوم / الضرائب مصاريف الشحن ).

تاريخ التسليم ومكانه.

إحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.

بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.

التسوق عبر موقع آمن Secure website يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.

ضرورة الإحتفاظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها من خلال المنصات الإلكترونية،وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه.

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