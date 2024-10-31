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وزير الإسكان ونظيره الصيني يشهدان حفل انتهاء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان ونظيره الصيني يشهدان حفل انتهاء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان ونظيره الصيني يشهدان حفل انتهاء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - شهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وني هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، ويانغ يي، القنصل العام للصين بالإسكندرية، حفل انتهاء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعلمين الجديدة، وذلك بحضور وين بينغ، مدير عام شركة "CSCEC" الصينية، ومسئولي الشركة، ووزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة انكوم، واستشارى المشروع.

واستهل المهندس شريف الشربيني، كلمته، بتقديم الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير على أرض مدينة العلمين الجديدة «الزملاء من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العلمين الجديدة - شركة انكوم - استشارى المشروع - شركة CSCEC»، فهم شركاء النجاح، مؤكدًا أن ما تم تحقيقه في مدينة العلمين يعد إنجازًا كبيرًا يضاف لرصيد إنجازات الدولة المصرية.

خلال حفل انتهاء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني

وأكد وزير الإسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقدم الدعم الكامل لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بمدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، موضحًا أنه يجرى تنمية تلك المدن في إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، والذي تبناه الرئيس، وتم تحويله لحقيقة على أرض الواقع.

الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني

وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن تطلع الدولة المصرية للمزيد من التعاون مع شركة CSCEC الصينية، لمواصلة تحقيق النجاحات المشتركة، في إطار العلاقات القوية والمتينة بين مصر والصين، كما دعا وزير الإسكان الصيني ومسئولي شركة CSCEC الصينية، للمشاركة بقوة في المنتدى الحضري العالمي، لإبراز حجم الإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه بالتعاون المشترك بين الجانبين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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