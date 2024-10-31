متحدث الوزراء: المنتدى الحضري العالمي فرصة مهمة لاستعراض تجربة مصر في التنمية الحضرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، عن الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، إن المنتدى فرصة مهمة لاستعراض التجربة المصرية في مجال التنمية الحضرية، وفرصة لتدارس أبرز التحديات التي تواجه المدن وعلى رأسها التغيرات المناخية.

وأضاف أن عدد حضور المنتدى الحضري العالمي يتزايد وعدد المشاركين يصل إلى أكثر من 24 ألف مشارك.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، أنه من المتوقع حضور عدد من رؤساء الدول والوزراء يتجاوز أكثر من 100 وزير مشارك في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة.

وأشار إلى أن المنتدى يمثل فرصة هامة لأنه يأتي بعد سنوات عديدة ليعقد مرة أخرى في أفريقيا والحدث يحتل أهمية خاصة.