وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

قيادات الزراعة تشرف على إطعام القطط في حديقة الحيوان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قيادات الزراعة تشرف على إطعام القطط في حديقة الحيوان - أخبار كلمتك

قيادات الزراعة تشرف على إطعام القطط في حديقة الحيوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:22 مساءً - تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، متابعة أعمال الرعاية والحالة الصحية للحيوانات بـ حديقة الحيوان بالجيزة، والتغذية والمخزون الاستراتيجي منها.

c3cbb86cd4.jpg

وتفقد المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والفريق الطبي البيطري المصاحب له من الهيئة،  بالتعاون مع الأطباء البيطريين بالحديقة، أعمال الرعاية والتغذية للحيوانات في الحديقة، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة وشركة الإنتاج الحربي والشركة المنفذة لأعمال التطوير بها.

27ff216bbf.jpg

وقال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة: إن تلك الزيارة هي زيارة روتينية دورية تتم بشكل مستمر، وان هناك تواصلا ودائما ومستمرا بين الهيئة والفريق الطبي من الشركة المطورة، لمتابعة الحالة الصحية والتأكد من عدم وجود أي أمراض للحيوانات، فضلا عن الحالة الغذائية لها.

وأشار شاهين إلى أنه يتم أيضا تخصيص أماكن متفرقة لإطعام القطط المتجولة بالحديقة، وتقديم الرعاية الصحية والبيطرية بها، فضلا عن توفير الطعام لها بشكل مستمر، رغم عدم وجود مناطق لتجمعات هذه القطط، أو أماكن خاصة تحت سيطرة الحديقة.

a06d6cae3a.jpg

وأضاف أنه يتم أيضا التأكد من جودة الطعام المقدم لهذه القطط، وصلاحيته، ومطابقته للمواصفات لضمان عدم إصابتها بأي أمراض، لافتا إلى أنه كذلك يتم تقديم الرعاية لهذه القطط وتحصينها بشكل دوري ضد أي أمراض أو أوبئة.

dc013b1d81.jpg

وأوضح رئيس الهيئة أنه بالمرور على الطيور والحيوانات والقطط بالحديقة، وجدت جميعها بحالة صحية جيدة ومطمئنة، ولا يوجد أية مشكلات مرضية أو وبائية أو غذائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق